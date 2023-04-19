Ramazan Bayramı'nda kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama noktasında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 7/24 hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaların devam edeceğini açıklayan ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile tedbirleri en üst seviyeye çıkaran YEDAŞ, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek olası arızalara karşı bakım ve onarım çalışmalarını gözden geçirerek Ramazan'a hazır olduklarını belirtti.

YEDAŞ'ın 186 nolu çağrı merkezi her an ulaşılabilir bir iletişim merkezi olarak hizmet verirken, 186 nolu çağrı merkezine bağlı arıza ekipleri de 7/24 görevlerinin başında olacak. Buna bağlı olarak özel ekipler de kuran YEDAŞ, 5 ilde hazırladığı Ramazan Bayramı ekiplerini de olası arızalarda anında müdahale etmesi için hazır halde bulunduracak. Müşteri memnuniyetini politikası doğrultusunda hizmet verdiğinin altını dizerek açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi; “Şirketimize ait web sitesinde oluşturduğumuz elektrik arıza bildirim formu, 186 çağrı merkezi ve 0530 106 0 186 WhatsApp hattımız ile bize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ramazan Bayram boyunca planlı kesintiler yapılmayacağı toplam da 748 personel, 232 araç ve 85 nöbetçi kadro ile kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi açıklamasında “Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerim ile kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine de yer verdi.

(Haber Merkezi)