Çorum’un sanayi alanındaki yükselen değerlerinden “YBS Yapı Bağlantı Sistemleri” firması, dünyanın en büyük bağlantı teknolojileri fuarı Fastener Fair Stuttgart’a katıldı.
Rıza Ünlü’nün sahibi olduğu YBS Yapı Bağlantı Sistemleri firması, 2005 yılında kuruldu. Kimyasal cam dübel üretimi yapan firma, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor.
Kimyasal cam dübel, inşaatlarda, çelik konstrüksiyonun betona bağlantılarında, bir betona inşaat demiri filiz ekiminde kolon güçlendirmesinde kullanılıyor.
Sarsıntı, vibrasyon olan yerlerde, köprüler, barajlar yol kenarı refüjlerinde civatanın betona bağlantılarında önemli bir işleve sahip.
YBS ürünleri, Avrupa’nın teknik onayını taşıyor.
Stuttgart Fuarı’nda da bazı büyük müşterilerle anlaşma sağlandı.