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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10.hafta maçında, Manisa FK’ya konuk olan Ahletcı Çorum FK, iki kez öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Tahsin Tam’ın, lider Eyüpspor’la oynanan maçın ilk on birinden 5 farklı futbolcuya görev verdiği maçta 44.dakikada Ahmet Sağat’ın kafa golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıda da rakibinin tempoyu artırmasına izin vermedi.

Manisa temsilcisi, özellikle Bollou Tabla ve Kerim Frei’nin 77’de oyuna girmesinden sonra Çorum FK kalesinde etkili olmaya başladı.

90+’de Jetmir Topalli’nin golüyle skora denge gelirken, 2 dakikada sonra kaptan Murat Yıldırım Çorum FK’yı bir kez daha öne geçirdi. 8 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında, kalecinin uzun gönderdiği topu Topalli bir kez daha ağlara gönderdi ve karşılaşma bu golle 2-2 berabere sonuçlandı.

İki takım da bu sonucun ardından puanını 14’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2: Manisa atağında, Gakpa’nın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu Zargo ıskaladı, sağdan ceza sahasına giren Lima, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda Hasan Hüseyin’i geçmeyi denedi ancak deneyimli kaleci tereyağından kıl çeker gibi topa sahip oldu.

DAKİKA 14: Manisa atağında, Burak yayın gerisinden vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 19: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Gökhan’ın pasında, Ferhat ceza yayının içerisinden gelişine plaseledi, kaleci Alperen sağına gelen topta gole izin vermedi.

DAKİKA 26: Manisa gole çok yaklaştı. Soldan Demba Diallo ortaladı, altı pasta Lima kafa vuruşunu yere vurdurarak yaptı, Manisalı sporseverlerin gol diye ayağa kalktığı pozisyonda top üstten auta gitti.

DAKİKA 44: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Sağdan Geraldo ortaladı, penaltı noktasının gerisinden Ferhat gelişine plaseledi, kaleci Alperen solundan köşeye giden topu mükemmel çıkarttı, korner. Sağdan Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Ahmet Sağat altı pas çizgisinden kafayı vurdu, yerden bir kez seken top ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 51: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ozan Sol rakip ceza sahasında, sol çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı, arka direkte Geraldo topa dokunamadı, aut.

DAKİKA 90+2: GOL: Manisa FK beraberlik golünü buldu. Orta alandan gelişen atakta, Lima’nın ara pasında topla buluşan Kerim Frei’nin, sağdan ceza sahasına igrdi, altı pasın sağından, yerden ceza sahasına çıkarttığı topu Jetmir Topalli yerden uzak köşeye vurdu: 1-1.

DAKİKA 90+4: GOL: Ahlatcı Çorum FK ikinci kez öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla Manisa FK kalesine hareketlenen Murat, yayın sağından içeri girdi, pasını sağından bindiren Ahmet İlhan’a verdi, Ahmet İlhan bekletmeden pasını yerden yeniden Murat Yıldırım’a verdi, Murat altı pastan topu ağlara gönderdi. Ofsayt itirazları sonucu yapılan VAR incelemesi sonucu hakem golü verdi: 2-1.

DAKİKA 90+8: GOL! Manisa ikinci kez beraberliği sağladı. Kaleci Alperen’in uzun gönderdiği topu Bollou Tabla kafayla aşırdı, Lima ayağıyla indirdi, Topalli ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla Hasan Hüseyin’i avladı: 2-2.