Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Kadeş Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü açılış konuşması gerçekleştirdiler.

Devam eden açılış programında judo, jimnastik ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Büyük beğeni alan gösterilerin ardından protokol üyelerine branşlar tanıtıldı.

‘SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEK ADINA

GENÇLERİ SPOR SALONLARINA BEKLİYORUZ’

Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılış töreninde konuşma yapmak için ilk kürsüye çıkan isim Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar oldu.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan İl Müdürü Cemil Çağlar, törene katılan tüm sporculara ve sporcu velilerine de teşekkür etti. Valilik ve belediyenin destekleri ile Çorum’da sporun büyük bir gelişim içerisinde olduğuna vurgu yapan Çağlar, “Gençlerimizi sosyal bağlarını güçlendirmek adına yaz spor okullarına bekliyoruz. Ücretsiz olan okullarımızda yaz dönemi dolu dolu sporla geçecek. Gençlerimize dokunmak adına yaz spor okullarının önemi bizim için oldukça fazla. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmek, spor alışkanlığı kazandırmak ve spor kültürünü tabana yaymak adına yaz spor okullarında antrenörlerimizle birlikte sıkı bir çalışma içerisinde olacağız. Gençlerimizi vizyon sahibi yapacağız. Yaz spor okullarımızda 33 branşta 163 antrenörümüz görev yapacak. Bu sene okul faaliyetleri kapsamında 26 bin çocuğumuza dokunduk. 18 branşta ferdi olarak önemli başarılar elde ettik. Kısacası okul faaliyetlerinde bu sene zirve yaptık. Geçtiğimiz gün Çorum Belediyespor güreş takımızın süper ligde elde ettiği ikincilik ve masa tenisi takımımızın Çorum’da düzenlenen şampiyonada elde ettikleri şampiyonluklarla gururlandık” dedi.

Çağlar konuşmasının sonunda meydanı dolduran sporcular ile Çorum’un spor anlamında da çok güçlü bir il olduğuna vurgu yaptı.

‘SPOR ŞEHRİ ÇORUM’UN ALTINI

DOLDURA DOLDURA GİDİYORUZ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un spor şehri olma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Çorumlu gençleri yaz spor okullarına davet ederek konuşmasına başlayan Başkan Aşgın, “Çorum’daki bütün güzellikler, bütün mahalle ve salondaki herkesi burada görmek çok güzel. Gönüllerin buluştuğu, kardeşlerin olduğu yerleri belediye olarak seviyoruz ve destekliyoruz. Biz gençlerimizi sporda, kültürde ve sanatta görmek istiyoruz. Gençlerimizle ve onları yetiştiren antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Çorum’u spor şehri yapma konusunda da altını doldura doldura gidiyoruz. Çorum’a çok güzel tesisler kazandırdık. Masa tenisi salonumuzun açılış gününü heyecanla bekliyoruz.

Yaz spor okullarımız gençlerimize hayırlı olsun. Bizim spora gönül vermiş gençlere ihtiyacımız var, gençlerimizin de spor alanlarına ihtiyacı var” dedi.

DAĞLI; “HEDEFİMİZ 90 BİN ÜZERİNDE

GENCİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAK’

Yaz spor okullarının açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, hedeflerinin 90 bin üzerinde genci Çorum’da sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Yaz spor okullarının açılış töreninde gençlerle bir arada olmanın gurur verici olduğunu belirten Vali Dağlı, Çorum’da gençleri spora teşvik etmek ve onları sporla buluşturmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençler için önemli yatırımlar yaptığının da altını çizen Dağlı, “Hedefimiz 90 bin üzerinde gencimizi, öğrencilerimizi sporla buluşturmaktır. Çorum’da tesislerimiz oldukça iyi durumda. Günden güne de önemli tesisler Çorum’a kazandırılıyor. Bu tesisleri gençlerimizle doldurmak başlıca görevlerimizden olması lazım. Gençlerimize her türlü imkanlar kurumlarımız tarafından sunuluyor. Gençlerimizde bu imkanları iyi değerlendirmelidir. Çocuklarımıza sadece spor değil, spor ahlakını da aşılamakla yükümlüyüz.

Yaz spor okulları kapsamında sadece sportif faaliyetler olmayacak piknikler, oyunlar gibi eğlenceli imkanlarda gerek il özel idaremiz, gerekse il müdürlüğümüz tarafından sunulacak. Yazı sporla dolu dolu geçirmek adına bütün gençlerimizi spor salonlarına davet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.