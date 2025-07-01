Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) küstahça hakaret eden Leman Dergisi’nin haddini de sınırlarını da fazlası ile aştığını dile getiren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, “Bu şeytanca çizginin adı ne mizah, ne de özgürlüktür! Bu alenen provokasyondur” dedi.

Dergide yayınlanan karikatürün ifade özgürlüğü olmadığını ve açıkça nefret suçu ile kutsal değerlere hakaret içerdiğini belirten YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi.

Nuri Kuşcu açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Sözde mizah adı altında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) ve Hz. Musa'ya (a.s) yönelik yapılan alçakça ve ahlaksız saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz! Bu millet, inancı ve değerleriyle var olmuştur.

İnancımıza, mukaddesatımıza ve peygamberlerimize uzanan bu kirli ve edepsiz eller, aslında milletimizin birliğine, kardeşliğine ve medeniyet değerlerine saldırmaktadır. Peygamber sevdalıları, her zaman olduğu gibi bugün de bu edepsizliğe karşı duracaktır.

Şehit kanı ile yoğrulmuş Müslüman yurdunda, ecnebi kafası işlemez! Sinesi mukaddesat sevdası ile dolu bu aziz millet; kutsalına uzanan eli kırar! Yargı organlarını bu açık nefret suçuna karşı derhal harekete geçmeye, bu ahlaksızlığa hukuk önünde gereken cevabi vermeye davet ediyoruz”

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK