E.Ç.(17) idaresindeki 19 AEV 028 plakalı motosiklet Gazi caddesi Atatürk Lisesi önünde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanı etkisi ile yola savrulan Eslem B.C.(11), Memnune C.(46), Sema Ö.(35) ve Selman Ö.(3) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Memnune C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK