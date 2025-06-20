Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan Emin Y.G.(26) idaresindeki 06 S 4234 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Güneşevler 7. Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan kontrolde 55 promil alkollü olduğu ve önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamaktan 60 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine el kunulma süresi 2 yıl 2 aya uzadı.

Trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.