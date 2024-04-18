Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Yarı Final Futbol Grup Birinciliği Erzincan'da düzenlendi. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Yavruturna Ortaokulu ilk maçında Samsun'a 5-0 yenilmişti. Önceki gün ikinci maçında maçında Ülkü Sentetik Sahası'nda Sivas ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 3-0 kaybetti. Dün aynı sahada son maçında Tokat temsilcisi ile karşılaşan Çorum Yavruturna Ortaokulu bu maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

Grupta Sivas temsilcisi 9 puanla birinci, Samsun ise 6 puanla ikinci olarak yarı final maçlarına çıkmaya hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA