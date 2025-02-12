Yıllardır aynı yerde Yavruturna Sağlık Ocağı olarak vatandaşlara hizmet veren binanın yıkımına da başlandı. Yapımı tamamlandığında bölgedeki sağlık hizmetlerinin sunumuna büyük bir katkı sağlayacak olan ve içerisinde 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri Binası yer alan yeni modern sağlık projesinin inşaatının 400 günde tamamlanacağı belirtildi

5 kattan oluşan ve 4 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olan yeni sağlık merkezinin ödenek sıkıntısı da bulunmuyor. Proje tamamlandığında ilimizin 4’üncü Sağlıklı Hayat Merkezi bu binada hizmete açılacak.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Kanserle Mücadele Birimi(kolon, rahim ağzı, meme kanseri taramaları), Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi(sigara bıraktırma polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi(psikolog, sosyal çalışmacı), Fiziklsel Aktivite Salonu (fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi(diş hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Eğitim Salonları hizmeti verilecek.

Editör: HABER MERKEZİ