Çorum Merkez Büyükdivan köyünden emekli öğretmen İlyas Gökkaya’nın annesi Alime Gökkaya (94) vefat etti.

İlyas, Sadık ve Nezaket Gökkaya’nın anneleri, Ersun, Aysun, Gökay ve Ali’nin babaannesi Alime Gökkaya, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından Büyükdivan köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK