Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Grup Birinciliği Sinop'ta yapıldı. Yozgat, Kastamonu ve Kırıkkale temsilcileri ile B grupta mücadele eden Çorum temsilcisi Yavruturna Ortaokulu ilk maçında Yozgat, ikinci maçında ise Kastamonu temsilcileri ile golsüz berabere kalmıştı. Bugün Sinop Üniversitesi sahasında üçüncü maçını Kırıkkale Şehitler Ortaokulu ile oynayan Çorum temsilcisi maçı 3-0 kazanarak grubunu 5 puanla şampiyon tamamladı ve önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA