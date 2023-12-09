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Özel Mavi Ocak Bakım Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında bünyesinde barınan yaşlılar için moral gecesi düzenlendi. Özel Mavi Ocak Bakım Merkezi sahibi Mustafa Mavi tarafından düzenlenen ve sunucu Selahattin Ambarkütük tarafından organize edilen gecede yerel sanatçılar sahne aldı.



Sanatçı Gülsüm Kahraman'ın şarkılarıyla oyunlar oynayan ve halaylar çeken bakıma muhtaç vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Bakım Merkezi tarafından geceye katılan vatandaşlarla çeşitli ikramlar sunuldu.

Gece geç saatlere kadar devam etti.