Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir yakınlarının kendisinden haber alamadığı Yunus Akbaş'tan (81) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından eve giren ekipler, Yunus Akbaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cenazesi incelemelerin ardından Akbaş'ın cenazesini, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Muhabir: İHA AJANS