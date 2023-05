Çorumlu genç akademisyen Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğinde çekilen belgesel, Buharaevler Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen belgesel gösterimine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim öncesi bir konuşma yapan yönetmen Dr. Fatih Diren, Her Çorumlu gibi Çorum ve Çorumluları her yerde anlattıklarını söyledi. Diren, “Çorum’un kültür sanat hayatına katkı bakımından elimizden ne gelirse her zaman yapmaya çalışıyoruz. Filmi uzun zamandır çekmek istiyordum. Bu yaz kısmet oldu. Rıfat Patır hocamız gibi Çorum’un değerlerini, bir film halinde ortaya koymak bizim için mutluluk verici. Destek bulduğumuz sürece Çorum ve Çorumlularla ilgili birçok projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“ÇORUM DEMEK VEFA DEMEK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında siyasetin başka bir şey olduğunu ifade ederek, “Hepimizin ortak paydası bu şehir. Çorum’un edebiyatı, kültürü, sanatı, fiziki alt yapısıyla ve tarihteki o ruhu ile yeniden diriltilmesi ve ayağa kaldırılması gerekiyor. Bütün ortak paydamızın, ortak hedefimizin bütün farklı düşünce ve duruşları bir kenara koyarak bunu yapabilmemiz lazım” dedi.

“Çorum, Saat Kulesidir, Arasta’dır, Gazi Caddesi’dir, Katipler Konağı’dır, Atatürk Lisesi’dir, düğünlerde keşkektir, mis kokulu leblebidir, Rıfat Patır’dır” diyen Aşgın, herkesin bir Çorum tanımı olduğunu söyledi.

Çorum’un taş ve kayadan ibaret olmadığını belirten Aşgın, Rıfat Patır olmadan da Çorum’un olamayacağını belirterek, “Şehre taş diye bakarsanız sadece taş görürsünüz. Şehre aşk olarak bakarsanız, yaşayan bir varlık olarak görürsünüz. Bizim gönlümüzde aşk vardır, muhabbet vardır. Bizim şehrimiz gülistandır. Rıfat Patır ve onun gibiler de böyledir. 1949’da göreve başlayacaksınız. 70 yıl bu şehre hizmet edeceksiniz. Paraya ihtiyacınız yok, şöhrete ihtiyacınız yok, kimsenin size aferin demesine ihtiyacınız yok. Bunu tek bir şey için yaparsınız, yüreğinizde, gönlünüzde aşk varsa yaparsınız.

Çorum demek vefa demektir ve bugün de bu vefayı sergiliyoruz. Rıfat Patır, çocukluğumdan hatırlıyorum köylerde ve şehirde yanlış hatırlamıyorsam haftada bir gün ücretsiz muayene ediyordu. Köylerdeki gariban, fakir, fukara o gün geliyor muayene oluyordu. Bu ne kadar güzel bir şey. Biz bugün bunun vefasını gösteriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çorumlu genç akademisyen Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğinde çekilen ‘Yaşayan efsane Rıfat Patır’ belgeseli gösterime sunuldu.

Belgesel filmin gösterimi sonrası Dr. Rıfat Patır ve belgesel filmin yönetmeni Fatih Diren’e Aşgın tarafından plaket verildi.

(Tugay GÖKTÜRK)