18 Mart'ta TIR sürücü Şenol Tufan (53), eve geldikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Tufan'ın fenalaştığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'nde bulunan ikametine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından mantar zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tufan, tedavi gördüğü yoğun bakımda 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Tufan'ın beynine pıhtı attığı için hayatını kaybettiği öğrenildi.
Editör: Haber Merkezi