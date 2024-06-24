Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen dev operasyonda örgüt liderleri de dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. "Mahzen-50” operasyonunda yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 29 adet sim kart, 3 adet laptop, 3 adet hard disk, 33 adet banka ve hesap kartı, 4 adet not defteri, 2 adet bilgisayar kasası, 3 adet post cihazı, 2 adet internet sağlayıcı modem, 4 adet fotoğraf makinası, 2 adet hesap cüzdanı, 289 adet gram altın, 5 adet altın bilezik, 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük 1 adet çeyrek altından yapılma kolye, 3 bin 930 Amerikan Doları, 5 bin 600 Türk Lirası, 10 euro ve 8 kök kenevir ile operasyonda 10 adet çeşitli markalarda araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 TL olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konuldu.

Editör: İHA AJANS