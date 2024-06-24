Kaçakçılara ve zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihe de sahip çıkıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 120 adet tabanca, 40 adet kurusıkı tabanca, 147 adet av tüfeği, bin 343 adet tabanca fişeği, 251 adet tüfek mühimmatı, 72 adet tabanca tabanca şarjörü ele geçirildi. Zehir tacirlerine karşı da sahada etkin bir mücadele yürüten jandarma ekipleri, 403 gram bonzai, bin 317 gram kubar esrar, 732 gram metamfetamin, 23 kök kenevir, 375 bin 600 kök haşhaş bitkisi, 10 gram kokain, 7 adet ecstacy, 1 gram afyon sakızı, 76 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bin 533 adet sentetik ecza, 7 adet hassas terazi, 57 gram kenevir tohumu, 3 bin 635 litre fermente içki, 51 litre rakı, 98 şişe kaçak/sahte bandrollü viski, 4 adet damıtma sistemi, 72 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 294 bin 890 adet boş makaron, 149 kilo kıyılmış tütün, 5 adet elektronik sigara sarma makinası, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonel faaliyetlerde ise 62 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Hitit dönemine ait el yazısı kil tablet, 10 adet tarihi eser niteliğinde obje, 11 adet dedektör, 124 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Editör: İHA AJANS