TRT 1'in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye'ye katılan Çorumlu Mehmet Yıldız ve gelini Seher Yıldız, kazandıkları para ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışlayarak gönülleri fethetti.

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan Lingo Türkiye yarışması, takdir toplayan bir anla hafızalara kazındı. Yarışmada finale kadar yükselerek 32 bin 700 TL'lik para ödülünün sahibi olan aslen Çorumlu Mehmet Yıldız ve gelini Seher Yıldız, örnek bir davranışa imza attı.

Yıldız ailesinin bu duyarlı kararı, hem stüdyodakilerden hem de ekran başındakilerden büyük alkış aldı. Bu anlamlı jeste kayıtsız kalmayan programın yapım ekibi de devreye girerek ailenin bağışına destek oldu. Yapımcılar, 32 bin 700 TL'lik ödüle ek yaparak toplam bağış miktarını 100 bin TL'ye yükseltti.

Yarışma programında biriken ve bir iyilik hareketine dönüşen 100 bin TL'lik yardım, Türkiye'nin güvenilir kurumları aracılığıyla Gazze'deki mazlum çocuklara ulaştırılacak. Bağışın, AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda bölgeye gönderileceği açıklandı. Böylece bir yarışma ödülü, binlerce kilometre ötedeki çocuklar için sıcak bir yardıma dönüştü.

İstanbul'da yaşayan ancak aslen Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Yıldız ve gelini Seher Yıldız'ın bu davranışı, memleketleri Çorum'da da büyük bir gurur ve takdirle karşılandı. Yıldız ailesi, sergiledikleri bu hassasiyetle hemşehrilerinin gönlünde taht kurdu.

Muhabir: Haber Merkezi