Çorum Valisi Ali Çalgan, Kaymakam Adayı Mehmet Enes Yurdakul’u makamında kabul ederek, meslek hayatında başarılar diledi.

Vali Çalgan, Kaymakam Adayı Yurdakul’u kabul etti. Ziyarette kamu yönetimi ve mülki idare alanında önemli tecrübelerini paylaşan Vali Ali Çalgan, kaymakamlık mesleğinin sorumluluklarının altını çizdi.

Çorum Valisi Çalgan, vatandaşların beklentilerine duyarlı, çözüm odaklı ve şeffaf yönetim anlayışının kamu hizmetinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Genç kaymakam adayına meslek hayatında başarı temennisinde bulunan Vali Çalgan, “Kamu görevinde en önemli ilke vatandaş odaklı hizmettir. Görev aldığınız her yerde bu anlayışı ön planda tutmanız, hem toplumun güvenini kazanmanızı hem de devlet-millet kaynaşmasını güçlendirecektir” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR