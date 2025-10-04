Her yıl Ekim ayında ilaç sektöründe adeta “alışkanlık” haline gelen fiyat artış süreçlerinin, ilaç yokluklarının arttığı bir döneme işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada bu dönemde ilaç dağıtım kanalları ve ilaç firmalarının süreci ticari fırsata dönüştürme stratejileriyle yönettiği, bunun sonucunda da ortaya çıkan ilaç yokluklarının sorumlusu olarak eczacıların gösterilmesinin haksızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada “Biz eczacılar, toplum sağlığına hizmet eden, hastalarımızın ilacına en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi için fedakârlıkla çalışan, halkın en yakın sağlık danışmanıyız. İlaç yokluklarının sebebi ne eczanelerimiz ne de eczacılarımızdır. Bu sorun, sektörün üretim ve dağıtım zincirindeki ticari stratejilerden kaynaklanmaktadır” denildi.

“ECZACILAR HALKIMIZIN EN

YAKIN SAĞLIK DANIŞMANI”

Çorum Eczacı Odası, eczacıların yalnızca ilacı hastaya ulaştıran kişiler olmadığını, aynı zamanda tedavi süreçlerinin güvenilir rehberleri olduklarını da belirterek şu ifadelere yer verdi: “Hastanın ilacını doğru kullanabilmesi, İlaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimlerinin önlenmesi, Kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı, Toplum sağlığı adına aşı ve koruyucu sağlık hizmetleri.”

Bu kapsamda eczacıların geniş bir yelpazede hizmet sunduğu, her koşulda hastalarının yanında olduğu ve onların en yakın sağlık danışmanı olmaya devam ettikleri vurgulandı.

İLAÇ YOKLUKLARININ

GERÇEK SEBEPLERİ

Çorum Eczacı Odası’nın açıklamasında, eczanelerde yaşanan ilaç yokluklarının başlıca sebepleri şu şekilde sıralandı: “İlaç fiyat politikaları ve döviz kuru kaynaklı maliyet baskıları. Firmaların ve dağıtım kanallarının fiyat artış süreçlerini ticari fırsata dönüştürme eğilimleri. Stok yönetiminde yapılan stratejik kısıtlamalar. Dolayısıyla eczacılar bu süreçlerin sebebi değildir. Tam tersine hastaların mağdur olmaması için tüm imkânlarını seferber eden sağlık profesyonelleridir”

Çorum Eczacı Odası yaptığı açıklamanın sonunda şu ifadeleri kullandı: “Bizler, Çorum Eczacı Odası olarak her zaman halkımızın yanındayız. İlaç yokluklarının yaşandığı bu süreçlerde meslektaşlarımız, hastalarımızın tedavisinin aksamaması için özveriyle çalışmaktadır. Alternatif ilaçları temin etmeye, hastaların tedavi süreçlerini kesintisiz sürdürmeye, bilgi ve danışmanlıkla hastalarımıza güven vermeye devam ediyoruz.”

