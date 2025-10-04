Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Naki Özkubat ve Yılmaz Kaya, Jandarma Komutanı Ayvaz’a görevinde başarı dileklerini iletti.

Çorum’un güvenliği için Jandarma teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden heyet, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi