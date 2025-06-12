10 yılı aşkın süredir herhangi bir para giriş-çıkış hareketinin tespit edilemediği banka hesaplarındaki bakiyeler, yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek.

Söz konusu listede yer alan müşteriler, mevduatlarını korumak için kimlik belgeleriyle birlikte ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda.

GEÇEN YIL 507 MİLYON LİRA SİLİNMİŞTİ

Mevzuat gereğince 10 yıl boyunca kullanılmayan bakiyeler, 'zamanaşımı' kapsamına dahil ediliyor ve söz konusu tutarlar TMSF'ye devrediliyor.

Rutin olarak her yıl uygulanan bu işlem ile her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımıyla TMSF hesaplarına aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.