Çorum Belediyesi, geçen yıl “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize” sloganıyla başlattığı, kurban bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürdü. Kurban bağışı kampanyasına bağışlanan kurbanlıklar, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesilip pay edilerek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kurban bağışı kampanyasında hayırseverlerimizin kurban bağışlarını taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan şehrimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bu bayram 2600 kilogram kurban pay bağışı gerçekleştirildi. Ekiplerimiz gece gündüz demeden bu payları hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi