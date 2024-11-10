AA muhabirinin, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 6 Kasım 2019'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi.

Ülkenin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak gibi amaçlarla 2019'dan bu yana her yıl, 11 Kasım'da Bakanlık koordinasyonunda fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin katılımıyla tüm yurtta eş zamanlı yapılıyor.

DÜNYA FİDAN DİKME

REKORU ÇORUM’UN

OGM, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çeşitli ilklere ve rekorlara imza attı. Çorum'da 150 hektar alanda 3 bin kişinin katılımıyla 1 saat içinde dikilen 303 bin 150 fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'nda "Tek Lokasyonda, 1 Saat İçinde En Çok Dikilen Fidan Rekoru" olarak tescillendi.

2020'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ise 452 bin 23 fidan dikilerek "Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni" oluşturuldu ve bu da "Rekorlar Kitabı"nda yerini aldı.

2021 yılında "Dünyaya Nefes" sloganı ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülke sınırlarını aşarken uluslararası alanda da tanınır hale geldi. Uluslararası işbirliğiyle yabancı ülkelerden katılımcıların da destekleriyle Milli Ağaçlandırma Günü coşkusu yıldan yıla arttı.

2022'de büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ikinci yüzyılını vurgulamak amacıyla, "Türkiye Yüzyılına Nefes" sloganı belirlendi. Ormancılığın da "Türkiye Yüzyılı"na uygun şekilde büyüyüp geliştiği, etkinlikler süresince vurgulandı.

34,7 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

Vatandaşlar geçen yıl ise Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes” mottosuyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "5 milyon 2023" fidanı toprakla buluşturdu. Türkiye'nin yeşil mirasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan "Cumhuriyet Ormanları" için Türkiye genelinde 2023 noktada fidan dikimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2019'dan beri düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'larda 34 milyon 704 bin fidan dikimi yapıldı. Bu yılın genelinde ise ülkede 500 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

"GELECEĞE NEFES İNSANLIĞA NEFES"

Bu yılki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün sloganı, özellikle İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına da dikkati çekmek için "İnsanlığa Nefes" olarak belirlendi. Ankara'da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes Gazze Hatıra Ormanı" da kurulacak.

Genel Müdürlük bu yıl 81 il ve 690 noktada düzenlenecek etkinliklere 7’den 70’e herkesi fidanları toprakla buluşturmaya davet etti.

Editör: AA AJANS