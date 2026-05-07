Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçta Çorum Şehir Stadı’nın koltukları misafir takım tribünü hariç tüm tamamen doldu.

İlk yarının genelinde oyunu kontrol eden ve topa daha çok sahip olan Arca Çorum FK, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı 20.dakikada Fredy’nin gole çevirmesi üzerine 1-0 öne geçti. Golden sonra Keçiörengücü biraz daha fazla risk alırken, hızlı hücumlarla ikinci golü arayan Çorum FK, 40.dakikada Ahmet Ildız çok net pozisyonda ve yakın mesafeden topu kaleciye nişanlayınca ilk yarı Çorum ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Arca Çorum FK ikinci yarıya ilk yarının son dakikasında sakatlık geçiren Samudio’nun yerine Mame Thiam değişikliği ile başlarken, Keçiörengücü ilk yarıdaki 11’le sahada yer aldı.

İkinci yarıda özellikle son dakikalar nefesleri kesti. Arca Çorum FK iyi başladığı ikinci yarıda aradığı ikinci golü 65.dakikada Burak Çoban’la buldu ancak Thiam’ın faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Son bölümlerde tüm riskleri alan Keçiörengücü oyunu Arca Çorum FK ceza sahası çevresine yıktı. Başkent ekibinin baskısı sonuç vermeyince karşılaşma Arca Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Arca Çorum FK bu galibiyetle Süper Lig’e yükselme şansını yarı finale taşıdı. Kırmızı-siyahlı takım, yarı finalde, Pendikspor’u evinde 2-0’la geçen Bodrum FK ile eşleşti. İlk maç 11 Mayıs’ta Bodrum’da, rövanşı ise 15 Mayıs’ta Çorum’da oynanacak.

Muhabir: RIFAT KARA