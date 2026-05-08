Arca Çorum FK’nın Ankara Keçiörengücü ile oynadığı play-off 1.tur maçına ilgi oldukça fazlaydı. Kadın ve 15 yaş altı çocuklar yine ücretsiz bilet uygulamasından yararlanırken, satışa sunulan tüm biletlerin satıldığı açıklandı.

Maça saatler kala kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı belirtilerek, ilgilerinden dolayı taraftarlara teşekkür edildi. Ankara Keçiörengücü taraftarlarına ayrılan misafir tribünün ise çok büyük bir bölümü boş kaldı. 25-30 civarında taraftar tribünden Ankara Keçiörengücü’ne tribün desteği verdi.