Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, oyuncularını maçta gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.



"Önümüzdeki maça bakacağız"

Mutlu olduklarını ifade eden Uğur Uçar, "İlk yarı istediğimiz gibi oynadık, golü de bulduk. Ama bugün kendi oyunumuzda savunma anlamında biraz feragat ettik. Çünkü Ezeh’i çok sağlam konumlandırıyorlardı. Ali Dere’yi de çok fazla ileri gideriyorlardı. Serdar ile Yusuf’u orada kullandık. Çünkü Serdar’ın savunmasından faydalanmak istedik ve geçişlerden yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istedik. Birinci golü attıktan sonra ikinciyi de yakaladık ama farkı açamadık. Böyle maçlar tek ayaklı olduğu için ikinci yarı biraz takım geriye çekildi. Sonuçta golü yemedik, tutu atladık. Önümüzdeki maça bakacağız" dedi.

Bodrum FK maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Uçar, "Şimdi tesise gidip çalışmalarımıza başlayacağız, analizlerimizi yapacağız. Hem taktik hem görsel analizlerle takımı Bodrum maçına en iyi şekilde hazırlayacağız" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı