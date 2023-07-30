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Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuklara çay-kahve ikram ederlerken, Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de, sohbete daha sonra dahil oldular.