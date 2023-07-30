Yargıtay’ın üst yöneticileri Velipaşa Hanı’nda ağırlandı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi, TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç’un Tokat Zile’deki cenaze töreninden dönen Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, emekli Birinci Başkan İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay’ın diğer üst düzey yöneticileri, Cuma akşamı Çorum’un Velipaşa Hanı’nda konuk edildiler.
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuklara çay-kahve ikram ederlerken, Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de, sohbete daha sonra dahil oldular.