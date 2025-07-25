Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın vanası bulunan ancak hortumu olmayan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtılıyor.

Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yangın hortumu teslim ettikleri köylerde vatandaşlara yangına müdahale eğitimi de veriyor.

Köylerdeki vatandaşların yangın hortumunu etkili kullanabilmeleri için düzenlenen eğitimde, olası yangınlara erken müdahale edilerek yangının büyümeden söndürülmesi hedefleniyor.

Muhabir: AA AJANS