Çorum’da 2024 yılında meydana gelen 12 yangınla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce hasar tespit işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 10 konutun ağır hasar, 5 konutun hafif hasar derecesinde hasar aldığı tespit edildi.

Öte yandan İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Afetzede 15 aileye iaşe, ibate ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 milyon 204 bin 190 lira acil yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2024 yılında meydan gelen 1 adet aşırı yağış ve fırtına afeti sebebiyle çatısı hasar gören 5 aileye 8.195 lira acil yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir” denildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR