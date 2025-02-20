Alınan bilgiye göre merkez Kalehisar Köyün'de Mustafa Topal (93)'a ait evde yangın çıktı.
Evin yandığını gören köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen alzheimer hastası Topal hayatını kaybetti.
Yangında ev tamamen yanarken, Topal'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK