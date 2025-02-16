Alınan bilgiye göre Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak’ta Okan Özen(40)’e ait ikamette elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Binayı saran dumanları farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye girdiklerinde Özen’i yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ikamette yalnız yaşadığı öğrenilen Okan Özen’in, yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek öldüğü değerlendiriliyor.

Soğutma çalışmaları ve olay yeri incelemesinin ardından Özen’in cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK