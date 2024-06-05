Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda, hakem hataları yüzünden Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da yeni sezon planlama çalışmalarını yürüten Başkan Oğuzhan Yalçın, Ankara’da Çorum milletvekillerini ziyaret etti.

Başkanvekili Feyyaz Gökel’le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’la bir araya gelen Başkan Oğuzhan Yalçın, özellikle play-off maçlarında yaşadıkları hakem hataları nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmalara başladığını da kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, oluşturacakları bütçeye göre bir yol haritası çizeceklerini kaydetti.

Ziyaretle ilgili olarak CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptığı açıklamada, “Bugün Meclis’te Ahlatcı Çorum Futbol Kulübümüzün başarılı başkanı Oğuzhan Yalçın ve Başkan Vekili Feyyaz Gökel’i AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile birlikte ağırladık.

Büyük bir emek ve çabayla 1. Lig Play Off’ta yarı final oynayan ancak Federasyonun yanlı tutumu ve liyakatsiz hakem hataları sonucu Süper Lig yolundan alıkonulan Ahlatcı Çorum FK’nın daima yanındayız.

Yeni sezonda daha da güçlenerek önüne çıkan tüm engelleri aşacaklarına ve takımımızı hak ettiği Süper Lig’e taşıyacaklarına inancımız tam” ifadelerini kullandı.