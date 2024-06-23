Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna hazırlanan Çorum FK’da yine sessizlik hakim. Bir yandan bütçe oluşturmak için çabalayan, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürüten Başkan Oğuzhan Yalçın, şehirdeki sessizliğe bir anlam veremediğini ifade ederken, tüm Çorumlulara sitemde bulundu.

Biten sezon, 1.Lig’de ilk kez mücadele etmelerine rağmen gayet başarılı bir performans sergilediklerini ve play-off yarı finaline yükselme başarısı gösterdiklerini hatırlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Yarı finali geçseydik belki şu anda Süper Lig’de olacaktık. Ama olmadı, kısmet değilmiş” dedi.

SADECE 1 LOCA SATABİLDİK

Sezon bittikten sonra, iş insanı Ahmet Ahlatcı dışında Çorum’dan hiçbir iş insanının kendisini aramadığına dikkat çeken Oğuzhan Yalçın, tüm Çorumlulara sitem ederken, “Lig bittikten sonra Sayın Ahmet Ahlatcı dışında Çorum’dan hiçbir iş insanı arayıp da ‘seneye ne yapıyoruz’ demedi. Bilindiği üzere, yeni sezon için locaları satışa çıkarttık. Şu ana kadar sadece 1 loca satabildik. Onu da, geçen sezon play-off’a kaldığımızda, kulübe destek için MÜSİAD erkenden aldı. Onun dışında henüz loca satamadık.

SİTEMİM TÜM ÇORUMLULARA

İşin özü, hepimizin ailesi, evladı var. Size bir şey olmuş olsa, olan geride kalana oluyor. Kimse sizden geriye kalanlara sahip çıkmıyor. Maalesef hayat böyle.

Şehrin bu kadar sessiz kalmasını, vurdumduymaz olmasını anlamıyorum. Sitemim şahıslara değil, tüm Çorumlulara, yanlış anlaşılmasın lütfen” şeklinde konuştu.

PARA BASTIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR

Gelinen noktada, bugüne kadar çok para ödediğini de dile getiren Başkan Oğuzhan Yalçın, biten sezonun devre arasında Murat Yıldırım’ın ayrılmasının kendisini olumsuz olarak çok etkilediğini belirterek, “Geçen sezon çok para ödedim. İnsanlar artık benim para bastığımı düşünüyor galiba. Bakıyorum artık kimse oyuncu da beğenmiyor” dedi.

GÜCÜM BİTERSE BIRAKIRIM

Çorum ve Çorum FK’yı çok sevdiğini ancak gücü biterse bırakabileceğinin sinyallerini de veren Başkan Oğuzhan Yalçın, “Burayı döndürecek gücüm olursa döndürürüm. Ama olmazsa, yapamam. Herkes şunu iyi bilsin ki, gücüm olduğu sürece başkanlığı yapmak isterim. Bugüne kadar camiamıza hiç yalan söylemedim, neyse onu dedim. Ama gücüm olmazsa da bırakırım. İnşallah bu sene de o bütçeyi ayarlarım” şeklinde konuştu.