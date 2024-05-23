Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrum FK ile oynadıkları play-off yarı final ilk maçında yaşanan hakem hataları üzerine yarın oynanacak rövanş öncesinde hakemlere çağrıda bulundu.

Yalçın, yaptığı açıklamada, “Bodrumspor ile oynayacağımız Trendyol 1.Lig Play-Off yarı final rövanş müsabakasını yönetecek hakemlerimize milyonların önünde açık çağrımdır.

Sadece ama sadece futbolun konuşulduğu, rakibimizin ve bizim için adaletli kararların verildiği bir maç izlememiz en büyük temennimdir” ifadelerini kullandı.