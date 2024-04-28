Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın 2-1 kaybedilen Erzurumspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Oğuzhan Yalçın paylaşımında; ‘ Play off tamam, şimdi hedef en yukarı.. Bir maçla şampiyonluk gelmez daha gür sesle hep beraber kaldıralım başımızı. Öldürmeyen acı her zaman güçlendirir. Ben hem takımdan hem memleketimizden razıyım. Birdaha dünyaya gelsem yine bu şehirde doğmak isterim. İyi ki Çorumluyum, iyi ki bu takımın başkanıyım.’ ifadelerine yer verdi.