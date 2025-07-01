AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) yönelik çirkin karikatürle milletimizin kalbine hançer saplamaya çalışanları bir kez daha en sert şekilde kınıyorum” dedi.

Alar, çirkin ve ahlaksız saldırıya yönelik açıklamasında şunları söyledi: “Bu sadece bir çizim değil; bu, inançlara yönelmiş hayasız bir saldırı, milyonların inanç dünyasına kasteden kirli bir provokasyondur. Bu karikatürü çizen D.P. adlı şahsın gözaltına alınması, ilk adımdır. Ancak bizim yüreğimizde bu hakaretin izi büyüktür. Bu kişiler yalnızca kanun karşısında değil, vicdanlar karşısında da yargılanmalıdır. Bu saygısızlık cezasız kalmayacak. Bu çirkinliğe imza atanlar, hukuk önünde ve milletin vicdanında tek tek hesap verecektir.”

Muhabir: Haber Merkezi