Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. Osmancık Güngör Spor Kulübü sporcularından Yağmur Koçak, hem tek bayanlarda, hem de çift bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde, 21-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 219 kulüpten 465 sporcu katıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisine bağlı 3 kulüpten Yağmur Koçak, Çağan Boyar ve Kıvanç Gökgöz de şampiyonada mücadele etti.

Osmancık Güngör Spor Kulübü sporcusu Yağmur Boyar, tek bayanlarda, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Koçak, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Eylül Ermiş ile birlikte de çift bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Koçak böylece şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı.

Osmancık Kandiber Badminton Spor Kulübü sporcularından Kıvanç Gökgöz iki kategoride de ilk 8’e, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcularından Çağan Boyar da yine iki kategoride ilk 16’ya girme başarısı gösterdi.

Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve aynı zamanda antrenör Barış Boyar, desteklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.