Açılışından beri sünnet şöleni, yaz okulu, yarışmalar, oyuncak şöleni, tarihi geziler gibi birçok sosyal faaliyet gerçekleştiren Yağmur Damlası Derneği’nin Çöplü Mahallesi’nde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, yıl boyunca ihtiyaç sahipleri için umut kapısı olmaya devam ediyor.

Öte yandan afet bölgesinden Çorum’a gelenlere destek olmak üzere hayırseverler tarafından bağışlanan giysi, gıda ve ev eşyası yardımlarının da Hayır Carşısı’nda her Salı günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, “Veren el ile alan eli kimseyi rencide etmeden buluşturmak üzere düzenlenen hayır çarşımız yalnızca kıymetli yardımsever Çorumlu hemşehrilerimizin katkıları ile kapılarını açmaya devam etmektedir. Derneğimizde eşya kabul dağıtım işleri Salı günleri yapılmakta, diğer günlerde ise telefonla randevu alınarak eşya kabulü yapmaktayız.

Vereceğimiz zekat, fitre, oruç fidyesi, adak kurbanı, alışveriş çeki, gıda kolisi, sıfır öncelikli olmak üzere kıyafet, mutfak eşyaları gibi bağışlarla en yakınımızda birlikte yaşadığımız ihtiyaç sahibi komşularımız ve afetzedeler için az çok demeden bir umut olmak isteyen kardeşlerimiz 0 505 5804334 numaralı telefondan bize ulaşarak detaylı bilgi alabilirler. Kurumumuz, yerelde aldıklarını yine yerelde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllü olarak hizmet veren bir kuruluştur” dedi.

(Haber Merkezi)