Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Şapinuva’daki kazılarda bulunan yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaş parçasının Belediye ve İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından geliştirilen projesi kapsamında yeniden üretilerek tekstil endüstrisine kazandırılacağını söyledi.

İsmail Yağbat, Belediye ve İŞKAD’ın Çorum Kent Konseyi ile Hitit Üniversitesi işbirliğinde hazırladığı ve bazı kurumların da destek verdiği proje uyarınca Velipaşa Konağı'nda kurulacak dokuma atölyesi ile Hitit Keteni kumaş dokuma eğitimcilerinin yetiştirileceğini müjdeledi.

Proje tanıtımı için seçilen 19 Eylül tarihinin önemli bir tarih olduğunu, hem Gaziler Günü, hem de Dünya Çorumlular Günü olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Yağbat, tüm şehit ve merhum gazilere Allah’tan rahmet dilediğini, ayrıca tüm Çorumluları buradan selamladığını bildirdi.

Bu toplantının önemine değinerek bir arkeolojik bulgunun ete kemiğe büründürülerek tanıtımının yapılması için biraraya gelindiğini söyleyen İsmail Yağbat, “Güzel günleri böylece biraraya topladık. Arkasında önemli bir emek var. Belediye’ye böyle bir konu geldiğinde içeriğinin kuvvetli bir hikayesi olduğunu gördük. Aslında Çorum’un dünyanın merkezi olduğunu biliyorduk. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasının bu topraklarda yaşayan bir topluluk tarafından imzalandığını biliyorduk.

Biz aynı zamanda kadın erkek eşitliğinin kadının gücünün bir yazılı barış anlaşmasına mühür vurmak suretiyle kuvvetlendirildiğini biliyorduk. Ama bugün dünyaya bir başka şey daha ilan ediyoruz. Eskimeyen moda dediğimiz keten kumaşının bu topraklarda kullanıldığını dünyaya ilan ediyoruz. Keten kumaşı çok uzun süre dayanan bir malzeme değil. Hava ile teması ile ortadan kalkıyor. Ama bugün müzede görme şansım oldu. Bizim için bir çamur bulaşığı gibi gördüğümüz bir parça. Çorum’un tanıtımı ile ilgili çok kuvvetli bir parça yatıyor. Bunu görebilmek çok önemli, Bu çok önemli bir keşif diye düşünüyoruz” dedi.

İŞKAD heyeti ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a konuyu anlattıklarında tam destek talimatı aldıklarını belirten Yağbat; ; “Aslında Hitit keteninin bir profesyonel üretim kısmı var ama diğer taraftan daha kullanıma, ev tekstiline yönelik kısımları da olacak. Onunla ilgili bir usta öğretici kısmı olacak. Şehirde yaşayan kadınların buna sahip çıkarak kendilerine kuvvetli bir iş geleceği oluşturulmasını hedefliyoruz. Hem toplumsal anlamda manası var projenin hem de turizm açısından bir şehrin tanıtımına etki edecek anlamı var. Belediye Meclisi bu konuda destek kararı aldı. Kültür Yolu üzerinde bulunan Velipaşa Konağı Geleneksel El Sanatları Merkezi haline geliyor. Öncelikle burada usta öğreticileri yetiştireceğiz. Daha sonra ise bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin bunu öğrenerek kendilerine ekonomik üretkenliklerini sağlamalarını teşvik edeceğiz. Güzel ve anlamlı bir projedir. Projeye destek veren tüm kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi