Çorum Belediyesi, Kent Konseyi, Hitit Üniversitesi ve Çorum İş Kadınları Derneği tarafından Hitit Keteni’ni dünyaya tanıtılmasına yönelik hazırlanan projeye destek veren kişi kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

Hitit Keteni projesinin belgesel çekimlerini çekmek üzere ilimize gelen Esra Jones’e plaketini Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat ile İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli verdi.



Belgesel için Hititlerle ilgili bir canlandırma yapacak Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan’a da Prof. Dr. Aygül Süel ile Semrin Kaleli plaketini verirken, daha sonra usta öğreticiler Hale Burhan, Deniz Çağlan, Seda Yalçın, Gülfem Keskin ve Hülya Ünal’a teşekkür belgeleri İsmail Yağbat, Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Aygül Süel tarafından iletildi.

Velipaşa Hanı’nda Hitit Keteni projesinin tanıtımı için düzenlenen programa giydikleri kıyafetlerle renk katan Esma Şen, Alp Altınok, Berat Kavlak, Derin Berra Kaşıkçı ile Zülal Sena Yücelen’e de teşekkür belgeleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.