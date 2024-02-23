Türkiye Wushu Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Wushu Şampiyonası 19-22 Şubat tarihleri arasında Yalova'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. Çoğu minik sporcunun ilk kez ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu sporcular 4 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya almayı başardılar.

İşte dereceye giren Çorumlu sporcular ve kulüpleri;

39 kilo yıldızlar Ceylin Ulcayto birinci (Çorum Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü)

42 kilo yıldızlar Zeynep Özdemir birinci (Çorum Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü)

65 kilo yıldızlar Miraç Kayra Karataş birinci (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü)

24 kilo A minik M.Eymen Keşlik birinci (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü)

48 kilo yıldızlar A.Ece Ergün ikinci (Çorum 19 Mayıs Spor Kulübü)

33 kilo yıldızlar Ecrin Mira Türk ikinci (Çorum 19 Mayıs Spor Kulübü)

24 kilo A minik Nisa Gencer ikinci (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü)

70 kilo yıldızlar H.Sude Telli ikinci (Necmettin Erbakan Spor Kulübü)

42 kilo A minik B.Naz Karlıdağ ikinci (Çorum Albayrak Spor Kulübü)

70 kilo yıldızlar Mehmetcan Atmaca ikinci (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü)

39 kilo A minik M.Eymen Ardıç ikinci (Çorum Albayrak Spor Kulübü)

27 kilo C minik Sedat Düzgün ikinci (Çorum 19 Mayıs Spor Kulübü)

45 kilo yıldızlar Rabia Ağuş üçüncü (Mimar Sinan Mahallesi Spor Kulübü)

33 kilo yıldızlar E.Rana Gümüş üçüncü (Çorum Anadolu Yıldızları Spor Kulübü)

48 kilo A minik M.Kenan Kıroğlu üçüncü (Çorum Anadolu Spor Kulübü)

60 kilo yıldızlar Göktan Yapıcı üçüncü (Halk Eğitim ve Spor Kulübü)

45 kilo yıldızlar M.Arslan Gedik üçüncü (Albayrak Spor Kulübü)

Müsabakalar sonunda Çorumlu sporcular madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Editör: RIFAT KARA