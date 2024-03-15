İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız başta olmak üzeri parti yöneticileri tarafından Alaca’da karşılanan Oktay Vural burada bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra Çorum’a geldi. Çorum’da Saat Kulesi Hürriyet Parkı’nda vatandaşlara hitap ederek İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e destek isteyen Oktay Vural, AK Parti iktidarının 22 yılı geçkin süredir ilimize hizmet etmediğini de dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, SKM Başkanı Orhan Polat ve Belediye Başkan Adayı Ertekin birer konuşma yaparak vatandaşların 2028 yılına kadar seçim olmayacağını gözönünde bulundurarak oylarını vermelerini istedi. İktidarın 22 yılda ülkeyi getirdiği noktaya değinen Yıldız, Polat ve Ertekin, yaşanan sıkıntıları milletin tüm kesimlerinin hissettiğini ve 3 Y ile iktidara gelenlerin yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları kaldıracağını söyleyerek iktidara gelenlerin bu üç konuda da bir ilerleme kaydedemediğini ve ülkeyi halen umut ile yönetmeye çalıştığını açıkladı.



Daha sonra ise kürsüye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural geldi. Çorum’a 22 yıl önce yapılan yoldan geldiğini vurgulayarak bu süreçte Çimento Fabrikası ve Şeker Fabrikası’nın kaybedildiğini söyleyen Oktay Vural, AKP iktidarının 22 yıldır milleti çatıştırarak kandırdığını vurguladı.

Çorum’u yönetenlerin verdikleri vaatleri de yerine getirmediğini söyleyerek Belediye’nin makyaj belediyeciliği haline geldiğini anlatan Oktay Vural, Belediye hizmetlerinin tüm mahallelere eşit gitmediğini, Çorumlunun hakettiği hizmetleri alamadığını vurguladı.

İYİ Parti olarak önümüzdeki seçime hür ve müstakil bir parti olarak katıldıklarını hatırlatarak vatandaşa daha iyi hizmet için göreve talip olduklarını, bu seçimin koltuk seçimi olmadığını ve halkın derdine derman olacak kişilerin seçilmesini istediklerini kaydeden Vural: “Kutuplaştırma siyaseti bu milleti çok yordu. Tüm değerleri çatıştırarak koltuklara oturanlar halen aynı taktikle siyaset yapıyor. Siyasetin oluşturduğu kutuplaşma ve çatışma ile millet aldatılıyor. Biz bu oyunu bozuyor ve maskeli siyaseti bitiriyoruz. Vatandaşı ayazda bırakan siyasetin millete hayrı yoktur. Bu milletin sorunlarını çözecek bir yönetim ile milletin karşısına çıktık. Eğilip bükülmeden milletimizden destek istiyoruz” dedi.



Türkiye’deki sorunların temelinde yanlış teşhis ve tedavinin yani yanlış politikaların yattığını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Vural, bunun bedelini milletin ödediğini, milletin de bunun hesabını sandıkta sormasını beklediklerini, bu hesabın sorulmaması halinde yanlışların devam edeceğini, artık toplumun kutuplaştırarak oy avcılığı yapanlara prim vermemesi gerektiğini vurguladı.

Oktay Vural, bu iktidar döneminde zenginin daha zengin, fakirin daha fakir hale geldiğini, 13 milyarderin ülke servetinin yarısına sahip olduğunu, 30 milyon dolar ve üzeri serveti artanlar listesinde Türkiye’nin ABD’yi bile geride bırakarak birinci olduğunu ve artık milletin adalet eksikliğine karşı gereğini yapma zamanının geldiğini sözlerine ekledi.