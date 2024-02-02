Vizyon Kurs Müdürü ve Rehber Öğretmen Serkan İçbudak yönetiminde Alapala Makine’ye giden LGS öğrencileri meslekleri sahada inceleme fırsatı buldu.



Çorum’da makine sektörünün parlayan yıldızlarından olan Alapala Makine’nin şehrimizin gururu olan bir firma olduğunu söyleyen Serkan İçbudak, inceleme gezisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mesleki rehberlik en az eğitsel rehberlik kadar önemli bir alandır. Çocukların lise ve üniversite hayatları başlamadan mesleklerin ve o mesleklerin ne yaptıklarını, istihdam koşullarının neler olduğunu, hangi ortamlarda çalıştıklarını öğrenmeleri kariyer planlamasında önemli bir rol oynayacaktır. Öğrencilerin sınıflara sokulup teorik bilgilere boğulmalarının hiçbir kıymeti tek başına olamaz. Eğitimi-öğretimi hayatın gerçekleri ile buluşturmak lazım. Çocuklarımızı bir okul kadar olmasa da gerek sosyal gerek eğitsel anlamda hayata hazırlamayı kendimize misyon olarak belirledik. Bu kapsamda 2024-25 eğitim öğretim döneminde de çok ciddi etkinlik planlarımız devam edecektir” dedi.

İçbudak ayrıca kendilerine vakit ayıran ve yakından ilgilenen firma yetkilisi Fatih Ziyar’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)