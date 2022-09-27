Binevler 1. Sokak’ta İnci Park karşısında bulunan polikliniğin açılış törenine, Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda Meclisi Başkanı Erol Karadaş, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından kurdele hep birlikte kesildi. Daha sonra poliklinik konuklara gezdirildi ve İskilip dolması ikram edildi.

KOLAY ULAŞILABİLİR TEDAVİ MERKEZİ

Villapol Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kurucu hekimi Uğur Sarı, yaptığı açıklamada trafiğin olmadığı şehir merkezinin dışında, kolay ulaşılabilecek bir tedavi merkezi planladıklarını kaydetti. Şimdilik 4 poliklinikle dental işlemlerde Çorumluların %95 ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Sari, ortodonti, pedidonti, protez ve çene cerrahisi alanında hizmet vereceklerini ve ileride ünite sayısını artırmayı planladıklarını söyledi.

KENDİ ALANINDA HER TÜR TEDAVİ

Villapol'de genel ağız ve diş sağlığı tedavileri, dolgu, kanal tedavisi, detertraj (diştaşı temizliği), gülüş tasarımı, beyazlatma, hareketli ve sabit protez işlemleri, cerrahi işlemler, gömülü diş operasyonları, implant uygulamaları, ortodontik tedaviler (çene darlığı çapraşıklık ve tel tedavileri), çocuk diş hekimliği koruyucu işlemler ve tedaviler, çocuk diş yer tutucu uygulaması ve gerek görülen hastalarda ameliyathane ortamında sedasyon-genel anestezi altında dental işlemler gibi hizmetler verilebiliyor.

SON TEKNOLOJİ

Tomografi cihazı başta olmak üzere son teknoloji dental görüntüleme sistemleri, dijital diş hekimliğine uyumlu dijital ölçü sistemleri ve beyazlatma sistemleri ile hasta memnuniyetinin esas alınarak hizmet verildiği Villapol'de 4 klinik halinde Diş Hekimi Uğur Sarı, Diş Hekimi Halide Tunçel, Ortodonti Uzman Diş Hekimi Sedanur Hatal olmak üzere 3 hekim hastalarla ilgileniyor.



(Haber Merkezi)

