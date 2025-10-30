Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü Muharrem Olukcu’nun oğlu Psikolog Atıl Olukcu ile Deniz ve Aynur Olukcu tarafından geçtiğimiz aylarda Buharaevler Mahallesi İlhan Gürel Caddesi No: 99 adresinde kapılarını minik öğrencilere açan ve çocuklara en iyi eğitim başlangıcı sunmak amacıyla kurulan Villa Kreş önemli bir etkinliğe imza attı.

2-6 yaş arasındaki çocuklara hem oyun oynayacakları hem de eğitim aktiviteleriyle gelişmelerini sağlayacak güvenli bir ortam sunan Villa Kreş, şehrin gözde spor adreslerinden Çorum Atlı Spor Kulübü işbirliğinde renkli bir Çocuk Festivali düzenledi.

Akkent Mahallesi Celilkırı mevkiinde bulunan Çorum Atlı Spor Kulübü’nde minikler ve aileleri düzenlenen unutulmaz şenlikte doğa ile iç içe, neşeli ve eğitici etkinliklerle dolu bir gün yaşadı.

Spor ve eğitimin bir arada olduğu bu güzel işbirliğiyle Çorum’da çocuklara yönelik örnek bir etkinliğe imza atılırken, barbekü partisi, Pony ve at binişi, küçük seyis sertifika programı, doğa keşif yürüyüşü, rodeo gibi etkinliklerle minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Çorum Atlı Spor Kulübü işletmecileri Gözde Kaya ve Hikmet Burhan Kaya, çocuklara at sevgisini aşılayan etkinlikleriyle büyük beğeni topladı.

Villa Kreş Kurucu Müdürü Deniz Olukcu, Psikolog Atıl Olukcu ve Kurum Müdürü Aynur Olukcu ise çocukların gelişimine katkı sunan yaratıcı atölyelerle şenliğe renk kattı.

