ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, AWorldPress haber platformunun artık 1.150 web sitesi ile entegre çalıştığını belirterek, “Bu sistem Türkiye’nin ve Türk iş dünyasının dünyaya açılan dijital kapısıdır.” dedi.

Yeni sistemle birlikte 11 dilde AWorldPress üzerinden yayınlanan her haber, ATİK bünyesindeki tüm web sitelerinde eş zamanlı olarak yer almaya başladı.

Başkan Şahin, bu entegrasyonun tüzel ve özel tüm kişi ile kuruluşlara açık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Artık haber, faaliyet, etkinlik, proje, fotoğraf ve videolar, ATİK’e bağlı 1.150 sitenin ortak ‘haberler’ bölümünde otomatik olarak paylaşılabiliyor. Bu yapı, dünyada kendi ölçeğinde ilk ve tek dijital entegrasyon sistemidir. Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri, çok dilli (multi-language) yayın desteği. Her ülke, kendi dilinde içerikleri takip edebiliyor. Ayrıca bireyler ve kurumlar kendi adlarına hesap oluşturarak ülke, il, ilçe ve kategori bazlı profiller kurabiliyor. Fotoğraf ve video galerileri ekleyebiliyor. Kendi biyografi veya tanıtım sayfalarını oluşturabiliyor. Ek kategoriler tanımlayabiliyor. Paylaşılan tüm içerikler, hem AWorldPress haber merkezinde hem de ATİK’in 1.150 site ağında anında yayınlanıyor. Sistem, Facebook, LinkedIn, e-Devlet ve Wikipedia gibi bilgi tabanlı platformlara benzer şekilde çalışıyor ve ATİK Başkanlıklarının kurumsal yazılım altyapısı olarak hizmet veriyor. Bu sistemle birlikte ATİK dijital çağda kamu diplomasisi, iş birliği ve bilgi paylaşımında yeni bir dönemi başlatmıştır.”

Muhabir: Haber Merkezi