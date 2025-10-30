Anitta Otel’de Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan evsahipliğinde yapılan kabul törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Garnizon Komutanı Müh. Kd. Alb. Mühendis Albay Fatih Yiğit, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Ali Çalgan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Resepsiyona katılanların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak geceye teşriflerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Çalgan, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı kabul gününde milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılmış büyük zaferin taçlanmış simgesi olan Cumhuriyetin 102. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



“BİN YILLIK VAROLUŞUN

ÇAĞDAŞ BİR TEZAHÜRÜ”

Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnettarlığını da ifade eden Vali Ali Çalgan şunları söyledi: “Anadolu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. 1071 Malazgirt Zaferi ile bu topraklar, Türk milletinin ebedî yurdu hâline gelmiştir. O tarihten bugüne, milletimiz; adaletin, merhametin ve medeniyetin temsilcisi olarak bu coğrafyada kök salmış, kültürünü ve iradesini bu topraklara nakşetmiştir. Cumhuriyet ise bu bin yıllık varoluşun çağdaş bir tezahürüdür. Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin aklında, gönlünde var olan bağımsızlık tutkusunun kurumsal bir ifadesidir.

“TÜRK MİLLETİ BU TOPRAKLARI KORUMA

KARARLILIĞINDAN TAVİZ VERMEMİŞTİR”

Türk milleti, Malazgirt’te Anadolu’ya adım attığı günden bu yana, bu toprakları koruma kararlılığından asla taviz vermemiştir. Çanakkale’de geçit vermemiş, Sakarya’da direnmiş, Dumlupınar’da zaferi mühürlemiş, 15 Temmuz’da ise iradesine sahip çıkarak demokrasisini savunmuş, Türk Milleti her defasında vatanımıza göz diken namertlere ve vatan hainlerine hak ettikleri dersi vermiştir. Tarih boyunca farklı cephelerde sınanan bu millet, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yalnızca geçmişine değil, aynı zamanda geleceğine de sahip çıkma kararlılığını ortaya koymuştur.

“HEP BERABER GÜÇLÜ BİR

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bugün; bilimden teknolojiye, sanattan eğitime, sağlıktan spora kadar pek çok alanda dünyayla rekabet eden güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü, bu yolculukta bizlere rehberlik etmektedir. Çünkü bilgi, aklın ışığıdır; ilerlemenin, kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın temelidir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh bir gelecek inşa etme kararlığındayız. Bu yolda, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan ilerleyerek ulaşmak istediğimiz nihai amaç; Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmaktır.

Devletimiz, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip, onurlu bir üyesi olarak; milletimizin ebedi varlığını, refahını ve manevi huzurunu güvence altına alacak iradeye ve güce sahiptir. Bu gücün temel kaynağı, yöneticilerin meşruiyetini milletinden alması ve halkımızın birlik içinde hareket etmesidir. Bugün burada gördüğümüz tablo, bu birlik ve beraberliğin en güzel yansımasıdır. Rabbim bu kardeşliği daim eylesin, yarınlarımızı daha da aydınlık kılsın”

Vali Çalgan konuşmasının sonunda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, vatan uğruna can veren şehitler ile gazileri rahmetle yâd ederken, Cumhuriyetin inşasında emeği geçen tüm devlet ve siyaset adamlarına şükranlarını sunarak konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam eden resepsiyon Vali Çalgan ve protokol üyelerinin tüm masaları gezerek katılımcıların bayramını kutlaması ve uğurlama ile son buldu.