Her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününün veteriner hekimlerin özverili çalışmaları ve insan sağlığına yaptıkları katkılarını kutlamak için Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Erol Afacan bu yılın 27 Nisan gününün de veteriner hekimlerin değer ve önemini bir kez daha hatırlamaya vesile olacağını dile getirdi.

Erol Afacan açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Veteriner hekimler, hayvan sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışan, aynı zamanda insan sağlığını da doğrudan etkileyen önemli bir meslek grubudur. Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yaparak, zoonoz hastalıkların kontrol altına alınmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynarlar. Ayrıca, hayvan refahı ve biyolojik çeşitlilik gibi konularda da önemli çalışmalar yürütürler.

Çorum Eczacı Odası olarak, veteriner hekimlerimizin insan ve hayvan sağlığına yaptıkları önemli katkılar için minnettarız. Bir sağlık çalışanı olarak, veteriner hekimlerin mesleki özveri ve fedakarlıklarının farkındayız ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle, tüm veteriner hekimlerimizin 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR