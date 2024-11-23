Amasya'da büyükbaş hayvan aşılaması yaptığı besi ahırından çıkarken köpek saldırısına uğrayan veteriner hekim yaralanarak hastanelik oldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan olayda ahırın girişinde bağlı olduğu zincirden kurtulan kangal melezi cinsi köpek, Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Mehmet Kanat'a saldırdı. Ayaklarından ve sol elinden yaralanan Kanat, kuduz riskine karşı yarasını en etkili antiseptik olduğunu bildiği sabunlu suyla dezenfekte etti. Sonrasında beraberindeki mesai arkadaşıyla birlikte Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sargıya alınan eline 4 dikiş atılıp yaraları pansuman edilen evli ve 2 çocuk babası Kanat'a 3 gün iş göremezlik raporu verildi. Tedbir amacıyla kuduz aşısı vurularak 3 doz daha aşı olması planlandı.

30 yılı aşkın sürdürdüğü meslek hayatında daha önce de birkaç defa benzer saldırıya uğradığını anlatan 55 yaşındaki Kanat, "Önce ayaklarımdan sonra da elimden ısırdı. Hayvan sahibi köpeğin yanındaydı. Bağlıyken bir anda kurtuldu. Avuç içime 4 dikiş atıldı. Saldırıyı çok şükür bu kadarıyla atlattım" dedi.Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köpek saldırısına uğrayan personeli için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.